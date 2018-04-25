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Результат теста на коронавирус Л. Линкявичюса отрицательный

Фото urm.lt

Результат теста министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса на коронавирус оказался отрицательным.   

Об этом BNS сообщила представитель министра по связям с общественностью Раса Якилайтене.

Фото urm.lt

У главы МИД был взят тест на коронавирус в связи с тем, что  в субботу Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) завил, что COVID-19 был выявлен у двух членов делегации находившегося в Литве на минувшей неделе президента Франции Эммануэля Макрона – работников посольства Франции в Литве. 

По причине близкого контакта с зараженным министр изолировался на неделю. 

Были сделаны анализы на коронавирус президенту Литвы Гитанасу Науседе и первой леди Диане Науседене, они также оказались отрицательными. 

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