Евреи Литвы осуждают выпад против мемориала памяти жертв Холокоста

Еврейская община Литвы (ЕОЛ, литваков) в пятницу осудила выпад против мемориала памяти жертв Холокоста в Панеряй, когда памятники были осквернены символами российской войны в Украине Z и V.
«Еврейская община Литвы (литваков) осуждает циничный выпад, совершенный в сакральном месте массовых убийств в Панеряй. Апатия институций и терпимость общества к таким выпадам не имеют оправданий», — говорится в распространенном общиной заявлении.
Литовские евреи призывают ответственные институции «как можно скорее расследовать этот омерзительный выпад в этот неспокойный для Литвы и всего региона период» и утверждают, что «практика, при которой не находятся виновные в антисемитских преступлениях в Литве, не может продолжаться».
Символами российской войны Z и V были осквернены мемориальные памятники на столичной улице Аграсту. Начато досудебное расследование о нарушении общественного порядка.
«Этот выпад в святом месте массовых убийств евреев в Панеряй просто ужасен.(…) Панеряй, где было брутально убито 70 тыс. евреев, не может стать полем провокаций, политических баталий. Это место покоя и памяти убитых людей», — приведены в сообщении слова председателя ЕОЛ Фаины Куклянски.
Панеряй является местом самых массовых убийств, организованных и осуществленных нацистами в Литве. В 1941–1944 годах в Панеряй было убито 50-70 тыс. человек, большинство из которых были евреями из Вильнюса и Вильнюсского региона.
Упомянутые символы появились в последнее время, когда Россия начала военное вторжение в Украину.
Министерство обороны России в начале марта объяснило, что нанесенный на военную технику символ Z означает «За победу», а символ V – «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
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