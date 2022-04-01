Евреи Литвы осуждают выпад против мемориала памяти жертв Холокоста

Nuotrauka BNS/ Greta Skaraitienė

Еврейская община Литвы (ЕОЛ, литваков) в пятницу осудила выпад против мемориала памяти жертв Холокоста в Панеряй, когда памятники были осквернены символами российской войны в Украине Z и V.

«Еврейская община Литвы (литваков) осуждает циничный выпад, совершенный в сакральном месте массовых убийств в Панеряй. Апатия институций и терпимость общества к таким выпадам не имеют оправданий», — говорится в распространенном общиной заявлении.

Литовские евреи призывают ответственные институции «как можно скорее расследовать этот омерзительный выпад в этот неспокойный для Литвы и всего региона период» и утверждают, что «практика, при которой не находятся виновные в антисемитских преступлениях в Литве, не может продолжаться».