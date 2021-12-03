Еврейская община Литвы осуждает попытки Китая манипулировать Холокостом

Еврейская община Литвы (ЕОЛ) в пятницу решительно осудила попытки Китая манипулировать темой Холокоста.
ЕОЛ утверждает, что «с удивлением и обеспокоенностью» наблюдает за сообщениями пресс-атташе Министерства иностранных дел (МИД) Китая о том, что евреи и другие национальные меньшинства здесь, в Литве, страдают от «серьезной дискриминации» и угнетения.
«Литва — демократическая страна, уважающая своих граждан-евреев и обеспечивающая права всех своих граждан. Возможно, иногда у нас разные мнения относительно уничтоженного в годы Второй мировой войны нацистами или их местными пособниками или не возвращенном нашем наследии или имуществе, однако мы являемся активной частью общества свободной и демократической Литвы», — сказала председатель ЕОЛ Фаина Куклянски.
«Мы свободно выражаем свое мнение в нашей стране, поддерживаем открытый диалог с институциями и другими группами общества. Абсолютно неприемлемо, когда ложью и манипуляциями пытаются вовлечь нашу маленькую общину в разрешение взаимных международных разногласий», — утверждает она.
В свою очередь, община призывает Китай обеспечить права его национальных меньшинств.
«Еврейская община Литвы (литваков) желает, чтобы у всех нацменьшинств в Китайской Народной Республике были обеспечены такие же права и свободы человека, какие есть у нас здесь, в Литве. Мы призываем представителей китайского правительства не манипулировать темой Холокоста в сегодняшней политической борьбе с Литвой, чтобы не оскорблять такими действиями память всех жертв Холокоста», — говорится в сообщении.
ЕОЛ отреагировала на заявление пресс-атташе МИД Китая Чжао Лицзяня в социальной сети Twitter о том, что если вспомнить имевший место в Литве Холокост, то в эти дни «расизм остается острой проблемой государства, а евреи и другие нацменьшинства испытывают серьезную дискриминацию».
Он также заявил, что Литва «грубо нарушает» и права детей.