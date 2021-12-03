Франция не согласна на совместные патрули с Великобританией для борьбы с нелегалами

Проблема нелегальных мигрантов, пытающихся на лодках из Франции добраться до Великобритании через Ла-Манш, вновь остро встала после того, как на минувшей неделе в районе Кале затонула шлюпка, перевозившая полсотни нелегальных мигрантов. Они намеревались добраться до Великобритании. В результате крушения лодки, по информации МВД, погибли около 30 человек. Французские правоохранительные органы задержали пять человек, подозреваемых в организации переправки мигрантов из Франции в Великобританию. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье «Непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».https://moevideo.biz/native?id=mv-content-roll-1463&slot=content&api=2.0&ref=tass.ru

Лондон и Париж уже несколько лет совместно борются с проблемой нелегалов, однако число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. В этом году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство незаконно въехали больше 25 тыс. человек. Несколько тысяч мигрантов в этом году были задержаны властями Франции до того, как успели покинуть французские воды. Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что французские спасательные и пограничные службы с начала 2021 года спасли 7,8 тыс. нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию.

В конце ноября Джонсон направил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором представил план из пяти пунктов по решению проблемы нелегальных мигрантов. Представленный им план предполагал, в частности, создание «совместных патрулей», деятельность которых будет направлена на сокращение до минимума числа лодок и иных плавсредств, отправляющихся в Великобританию с мигрантами на борту из Франции.