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Цены на энергоносители на рынках начнут падать весной — Д. Крейвис

Nuotrauka Lietuvos Respublikos energetikos ministerija/ facebook.com

Снижения цен на электроэнергию и газ на мировых рынках можно ожидать весной, повторяет министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. 

«Мы видим очень четкий прогноз, что цены начнут резко падать в апреле – а может еще и до апреля, а летом достигнут еще более низких показателей, чем это было до сих пор (летом 2021 — BNS)», — сказал Крейвис BNS в пятницу.

В четверг он участвовал в заседании Энергетического совета Европейского Союза, где обсуждался предварительный отчет Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) о скачке цен на энергоносители. 

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«Таковы прогнозы, насколько они сбудутся, мы увидим, но ACER — один из самых авторитетных авторов прогнозов», — сказал министр. 

По оценкам агентства, высокие цены были вызваны высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии и сокращением поставок газа в Европу из России. 

«Это две основные причины, по которым у нас наблюдаются такие высокие колебания цен на энергоносители», – сказал министр. 

Минэнерго сообщило, что окончательный отчет ACER будет доступен в апреле. 

В предварительном отчете также говорится, что «ожидания рынка таковы, что нынешний рост цен на энергоносители носит в основном временный характер». 

По словам Крейвиса, никаких конкретных решений в Совете принято не было, так как многие страны выполнили «домашнюю работу» в ответ на рост цен на энергоносители.

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