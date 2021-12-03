Цены на энергоносители на рынках начнут падать весной — Д. Крейвис

«Таковы прогнозы, насколько они сбудутся, мы увидим, но ACER — один из самых авторитетных авторов прогнозов», — сказал министр.

По оценкам агентства, высокие цены были вызваны высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии и сокращением поставок газа в Европу из России.

«Это две основные причины, по которым у нас наблюдаются такие высокие колебания цен на энергоносители», – сказал министр.

Минэнерго сообщило, что окончательный отчет ACER будет доступен в апреле.

В предварительном отчете также говорится, что «ожидания рынка таковы, что нынешний рост цен на энергоносители носит в основном временный характер».

По словам Крейвиса, никаких конкретных решений в Совете принято не было, так как многие страны выполнили «домашнюю работу» в ответ на рост цен на энергоносители.