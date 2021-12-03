Цены на энергоносители на рынках начнут падать весной — Д. Крейвис

Снижения цен на электроэнергию и газ на мировых рынках можно ожидать весной, повторяет министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
«Мы видим очень четкий прогноз, что цены начнут резко падать в апреле – а может еще и до апреля, а летом достигнут еще более низких показателей, чем это было до сих пор (летом 2021 — BNS)», — сказал Крейвис BNS в пятницу.
В четверг он участвовал в заседании Энергетического совета Европейского Союза, где обсуждался предварительный отчет Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) о скачке цен на энергоносители.
«Таковы прогнозы, насколько они сбудутся, мы увидим, но ACER — один из самых авторитетных авторов прогнозов», — сказал министр.
По оценкам агентства, высокие цены были вызваны высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии и сокращением поставок газа в Европу из России.
«Это две основные причины, по которым у нас наблюдаются такие высокие колебания цен на энергоносители», – сказал министр.
Минэнерго сообщило, что окончательный отчет ACER будет доступен в апреле.
В предварительном отчете также говорится, что «ожидания рынка таковы, что нынешний рост цен на энергоносители носит в основном временный характер».
По словам Крейвиса, никаких конкретных решений в Совете принято не было, так как многие страны выполнили «домашнюю работу» в ответ на рост цен на энергоносители.