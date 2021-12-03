Совет ЕС решил предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей

«Ожидается, что имплементация указанных направлений начнется уже в ближайшее время», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины. По словам Кулебы, сотрудничество Киева с Европейским фондом обеспечения мира будет носить долгосрочный характер.

В свою очередь Совет ЕС в опубликованном заявлении подтвердил предоставление Украине на три года €31 млн в рамках программы оборонной помощи, а также сообщил о выделении на аналогичные проекты €7 млн Молдавии, €12,75 млн — Грузии. «Меры помощи в размере €31 млн позволят укрепить общую устойчивость Украины и позволят укрепить возможности украинских вооруженных сил, включая их возможности поддерживать гражданские службы в кризисных или чрезвычайных ситуациях. В частности, эти деньги будут использованы для финансирования медицинских частей, включая полевые госпитали, тыловые, инженерные и логистические возможности, а также поддержку, в сфере кибернетической обороны», — говорится в тексте.

Европейский фонд обеспечения мира создан в марте. Бюджет рассчитан на 2021-2027 годы и составляет около €5 млрд, пополняется взносами стран — членов ЕС. Фонд создан с целью предупреждения конфликтов, поддержания мира и укрепления международной стабильности и безопасности.