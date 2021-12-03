Скайсте: из-за действий Китая экономика Литвы сильно не пострадает

После того, как Китай закрылся для экспортирующих в страну литовских предприятий, министр финансов Литвы говорит, что особого воздействия литовская экономика не ощутит, однако бизнесу необходимо взвесить перспективы торговли с Китаем и Беларусью.

«Если оценивать ситуацию, каковы отношения Литвы с Китаем, то наш экспорт в Китай составляет около 1% всего литовского экспорта. На самом деле это не особенно большой наш партнер, поэтому особого воздействия на экономику и бизнес Литвы мы не ожидаем», — сказала Гинтаре Скайсте журналистам в пятницу после заседания правительства, отвечая на вопрос, будут ли заложены в бюджет следующего года средства на компенсацию бизнесу вероятных потерь.

«Можно прогнозировать определенные изменения, и я думаю, что при принятии решений, куда ему следует направить свои усилия, бизнес должен взвесить и риски, которые могут возникнуть в сотрудничестве и с Китаем, и с Беларусью, и с другими государствами», — сказала министр.