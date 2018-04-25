default image
Еврокомиссия и Европарламент ограничили работу из-за заразившегося коронавирусом

Подробнее...
default image
В. Бакас: спецслужбы использовались в предвыборной борьбе

Подробнее...
default image
В Евросоюзе приняты новые квоты на вылов рыбы

Подробнее...
default image
Спикер Литвы с главой Палаты представителей США обсудил вопросы безопасности

Подробнее...
default image
В Норвегии на карантин задержали круизный лайнер

Подробнее...
default image
Евробарометр: важнейшие экопроблемы – изменение климата, загрязнение воздуха, отходы

Подробнее...
default image
Сотрудников китайских СМИ в США ждет сокращение

Подробнее...
default image
Названа неуязвимая для коронавируса категория людей

Подробнее...
default image
Клайпедская прокуратура допросила Э. Андрееву по делу о шпионаже

Подробнее...
default image
ДГБ решительно отрицает, что собирал информацию во время предвыборной кампании

Подробнее...
default image
Эстония готова восстановить погранконтроль из-за мигрантов и коронавируса

Подробнее...
default image
Глава КНБО сейма Литвы утверждает, что впервые видит информацию, представленную В. Бакасом

Подробнее...
default image
В Польше выявили первый случай заражения коронавирусом

Подробнее...
default image
Доклад В. Бакасу: ДГБ собирал информацию об окружении Г. Науседы, об В. Ушацкасе

Подробнее...
default image
В ОБСЕ раскритиковали закон о дезинформации

Подробнее...
default image
Иран в пять раз превысил установленный лимит запасов обогащенного урана

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис: министерства объединят независимо от назначения министра

Подробнее...
default image
ЕС ждет от Турции полной реализации соглашения о миграции

Подробнее...
default image
ЕС усиливает контроль на греко-турецкой границе из-за миграционного кризиса

Подробнее...
default image
Президент Литвы: нужно обеспечить справедливую налоговую систему

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Евробарометр: важнейшие экопроблемы – изменение климата, загрязнение воздуха, отходы

Фото pixabay.com

Жители Литвы считают важнейшими проблемами окружающей среды климатические изменения, загрязнение воздуха и рост количества отходов, свидетельствует новейший опрос «Евробарометр». 

По данным опроса, проведенного в декабре прошлого года, климатические изменения в качестве важнейшей проблемы назвали 42% опрошенных жителей Литвы и 53% респондентов в Европе, а загрязнение воздуха – соответственно 54% и  46%, рост количества отходов – соответственно 61% и 46%, сообщило представительство Еврокомиссии в Литве. 

В качестве эффективного способа решения экологических проблем 35% респондентов в Литве указали изменение потребительских привычек, 30% изменения в производстве и торговле.  30% считают, что нужно больше информации о сортировке отходов, потреблении энергии, а 29% – что следует обеспечить лучшее выполнение законов. 

В ответ на просьбу назвать, что они сделали за последние шесть месяцев для решения проблем окружающих среды, 76% опрошенных в Литве сказали, что сортировали большинство отходов для переработки, 42% избегали одноразовых пластиковых изделий, а 76% считают, что сами граждане делают недостаточно для охраны окружающей среды. 

реклама

Опрос показал, что люди хотели бы одежду, которая бы дольше носилась, одежду из переработанных материалов. 

По данным опроса, 94% всех граждан ЕС утверждает, что охрана окружающей среды для них важна, а 91% – что климатические изменения являются серьезной проблемой в Евросоюзе. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600