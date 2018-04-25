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TOP,Новости,Экология и климат

Еврокомиссар инициирует декларацию стран региона по сокращению загрязнения Балтики

Фото Virginijus Sinkevičius/ twitter.com

Член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс, ответственный за окружающую среду, водные ресурсы и рыболовство инициирует декларацию по сокращению загрязнений Балтийского моря.

«Моя цель заключается в том, чтобы министры окружающей среды, сельского хозяйства, рыбоводства стран региона Балтийского моря подписали совместную декларацию обязательств и предприняли конкретные шаги по их реализации, чтобы Балтийское моря не загрязнялось», – сказал BNS В. Синкявичюс в четверг в телефонном интервью.

По его словам, сейчас декларация лишь согласуется, поэтому пока рано говорить о конкретных мерах, однако ожидается, что страны договорятся его сократить, например, сократить использование химических веществ в сельском хозяйстве, ведь это – один из основных источников загрязнения Балтийского моря.

«Вне всяких сомнений, должны быть реализованы и обязательства по изменениям в рыболовстве, чтобы они были как можно более слаженными», – сказал еврокомиссар.

По его словам, в декларации страны, скорее всего, примут обязательства очистить отдельные участки Балтийского моря.

«Я дума, что мы попытаемся сконцентрировать ресурсы, программы, возможно и в бюджетах стран-членов появятся отдельные строки, однако это может произойти только тогда, когда мы предотвратим путь загрязнениям, их источникам», – сказал еврокомиссар.

Он также добавил, что финансирование целей, предусмотренных в декларации, выделит и Евросоюз в рамках программы LIFE и прочих программ, Европейского Фонда морских дел и рыболовства.

Как сказал член ЕК, пока еще рано говорить об объеме финансирования.

«ЕК очень ясно заявила, что «зеленый курс» Европы и внедрение цифровых технологий являются двумя основными приоритетами новой финансовой перспективы и плана восстановления экономики ЕС, на которые будет выделено дополнительно 750 млрд евро (…) В данный момент важнейший акцент – финансирование охраны природы растет и это повышает возможности реализовать декларацию», – сказал он.

В сентябре общую декларацию должны подписать Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия, Дания, Швеция, Финляндия.

Балтийское море является одним из самых загрязненных во всем мире.

«Загрязнение Балтийского моря обусловлено не только тем, что оно неглубокое, что у него ограничена связь с океаном и медленным водообменом, низкими температурами воды, но и человеческой деятельностью: мусором, как в море, так и на побережье, проблемами загрязнений на суше. Поэтому то, что зависит от человеческих действий, мы должны изменить», – отметил В. Синкявичюс.

Из-за сельскохозяйственной деятельности стран, окружающих море, оно сильно загрязнено химическими веществами, в море также попадают нефтепродукты.

Проблемы усугубляют и запасы химического оружия, которое было накоплено в Германии и захоронено в конце Второй мировой войны в нескольких местах в Балтийском море.

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