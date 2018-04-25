Из-за кризиса 800 млн человек могут стать безработными

Худший сценарий развития событий в сфере занятости предполагает, что во второй половине 2020 года работу могут потерять около 340 млн жителей планеты. Об этом сказано в отчете Международной организации труда .

Последствия кризиса из-за пандемии в первой половине года значительно превысили прогнозы экспертов. Во втором квартале 2020 года сократилось около 400 млн рабочих мест на полный рабочий день (если брать 48-часовую рабочую неделю). Тогда как майские прогнозы предполагали потерю 305 млн рабочих мест.

Потери рабочего времени во втором квартале пришлись на: Америку (18,3%), Европу и Центральную Азию (13,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (13,5%), Арабские государства (13,2%) и Африку (12,1%).

По новым прогнозам, ситуация (вторая половина 2020 года) может развиваться по трем сценариям: