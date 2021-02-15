Еврокомиссар поддерживает цель президента Литвы привить к июлю 70% населения

Он также отметил, что в феврале страны ЕС получат 33 млн доз вакцины, в марте – 55 млн, а каждый второй месяц квартала – как минимум по 100 млн.

В. Синкявичюс утверждает, что процесс мог бы ускориться за счет авторизации других вакцин.

ЕС подписал договора о поставках вакцины с компаниями AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK, Pfizer и BioNTech, CureVac, Moderna.

Пока Европейское фармагентство утвердило три вакцины: Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.