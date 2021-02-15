Стало известно, когда состоится саммит G7 по коронавирусу

Фото pixabay.com

Встреча лидеров государств Большой семерки пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции. Ее основными темами станет борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике, распространенное в субботу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Встреча лидеров государств Группы семи состоится в рамках британского председательства в «семерке» и станет первой с апреля 2020 года.