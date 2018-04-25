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Еврокомиссар В. Синкявичюс прибывает с первым визитом в Литву

  • Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс прибывает с первым официальным визитом в Литву с начала работы в декабре. 

В пятницу еврокомиссар, ответственный за вопросы окружающей среды, водные ресурсы и рыбоводство, встретится с президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, членами парламентского Комитета по европейским делам. 

На встречах В. Синкявичюс представит инициированный Еврокомиссией на прошлой неделе Зеленый курс Европы, предназначенные борьбе с климатическими изменениями, первые работы и инициативы кабинета. 

Еврокомиссия во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен приступила к работе 1 декабря. 

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