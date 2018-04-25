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Туристов предупреждают о сбоях в движении поездов в Испании

  • Фото pixabay.com

В Испании на 20 декабря намечена общенациональной забастовке сотрудников железнодорожной компании Renfe .

В связи с этим возможны значительные изменения в расписании движения поездов, может наблюдаться повышенная нагрузка на альтернативные виды общественного транспорта.

Местные СМИ пишут, что протестная акция продлится 23 часа, она коснётся десятков поездов по всей стране и может разрушить планы многих туристов, которые в пятницу намерены отправиться на рождественские каникулы.

Напомним, что по испанским законам в случае отмены поезда более чем за 48 часов до отправления пассажиру полагается полный возврат денег или возможность без штрафов перебронировать билет на другой рейс. Если об отмене пассажир узнаёт менее чем за 48 часов, компания предоставляет ему альтернативную перевозку. В случае отмены за четыре часа до выезда компания возвращает пассажирам двойную цену билета.

tourister.ru

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