Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом в ЕС

Еврокомиссия представит 9 декабря новую программу по борьбе с терроризмом в Евросоюзе. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время общения с журналистами по итогам видеоконференции лидеров Австрии, Германии, Нидерландов и Франции, а также институтов ЕС по борьбе с терроризмом, сообщает ТАСС.

«Еврокомиссия представит 9 декабря новую программу борьбы с терроризмом на территории ЕС, которая будет включать вопросы защиты внешних границ и борьбы с радикализацией в европейском обществе», — сказала она.

Ранее президент Франции заявил, что угроза безопасности на внешней границе в одном из государств ЕС несет угрозу всему сообществу. «Это европейская реальность, и мы должны дать общий ответ на эту угрозу», — отметил он.