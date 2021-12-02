Еврокомиссия призвала страны ЕС быть готовыми к вводу ограничений из-за «омикрона»

Как сообщает газета «Известия», Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС быть готовыми ввести любые ограничения на поездки из-за нового штамма коронавируса «омикрон».
В заявлении Еврокомиссии отмечается, что «ЕС и странам-членам следует продолжать осуществлять совместную стратегию по ограничению въезда в ЕС с регулярным ежедневным пересмотром основных ограничений на поездки. ЕС и государства-члены должны быть готовы ввести все необходимые меры контроля».
Руководство ЕС призывает страны продолжать кампанию по вакцинации населения. Также в Еврокомиссии подчёркивают важность введения бустерных доз для поддержания высокого уровня защиты от «омикрона». Появление этого варианта коронавируса требует пристального внимания ЕК, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что считает возможным обсудить вопрос об обязательной вакцинации в ЕС. Также к концу недели ожидается общеевропейское решение по ограничениям на поездки внутри Евросоюза.tourister.ru