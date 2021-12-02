Еврокомиссия призвала страны ЕС быть готовыми к вводу ограничений из-за «омикрона»

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Как сообщает газета «Известия», Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС быть готовыми ввести любые ограничения на поездки из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что «ЕС и странам-членам следует продолжать осуществлять совместную стратегию по ограничению въезда в ЕС с регулярным ежедневным пересмотром основных ограничений на поездки. ЕС и государства-члены должны быть готовы ввести все необходимые меры контроля».

Руководство ЕС призывает страны продолжать кампанию по вакцинации населения. Также в Еврокомиссии подчёркивают важность введения бустерных доз для поддержания высокого уровня защиты от «омикрона». Появление этого варианта коронавируса требует пристального внимания ЕК, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.