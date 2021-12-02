Спортсмены Литвы примут участие в Пекинской зимней олимпиаде несмотря на призывы не ехать

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Литовские спортсмены, выигравшие путевки на Зимние Олимпийские игры в Пекине, поедут туда несмотря на призывы не ехать в Китай — заявила министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

«Олимпийские игры, одно лишь просто участие в них — это кульминация карьеры спортсмена, которая требует большой силы воли и труда. В нем примут участие спортсмены, которые выиграли право сразиться с лучшими спортсменами мира на зимних Олимпийских играх», – заявила Шюгждинене в сообщении министерства.

Она и другие руководители министерств не поедут на Олимпийские игры в феврале.