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Еврокомиссия призвала страны ЕС немедленно провести стресс-тесты критической инфраструктуры

Photo by European Parliament on Foter.com

Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС провести стресс-тесты критической инфраструктуры. Речь идет о детальной проверке безопасности важнейших объектов для подготовки, в частности, к российским кибератакам и диверсиям.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон считает, что Россия ведет гибридную войну против Европы. Политик напомнила о диверсии на газопроводе Nord Stream и недавнем коллапсе немецких железных дорог:

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«Неизвестные парализовали железнодорожное движение на севере Германии, нарушив сообщение с Нидерландами и Данией. Они сделали это, перерезав коммуникационные волокна. Напавшие на инфраструктуру пока неизвестны, но  их сигнал ясен — «мы знаем, где ваши слабые места, мы знаем, куда нанести удар, когда  мы этого захотим»».

Евродепутат от польской правящей партии «Право и справедливость» Йоахим Брудзиньский напомнил о событиях прошлой недели, когда Россия массово обстреляла гражданскую инфраструктуру Украины. По словам польского политика, это был важный урок для Европы: «Из-за этого российского сатрапа ни одна страна в Европе не находится в безопасности», считает Йоахим Брудзиньский.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон напомнила, что Еврокомиссия направила рекомендации странам ЕС по киберзащите и защите критической инфраструктуры. Комиссар призвала немедленно выполнить эти рекомендации.

polskieradio.pl

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