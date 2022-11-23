Еврокомиссия призвала страны ЕС немедленно провести стресс-тесты критической инфраструктуры

«Неизвестные парализовали железнодорожное движение на севере Германии, нарушив сообщение с Нидерландами и Данией. Они сделали это, перерезав коммуникационные волокна. Напавшие на инфраструктуру пока неизвестны, но их сигнал ясен — «мы знаем, где ваши слабые места, мы знаем, куда нанести удар, когда мы этого захотим»».

Евродепутат от польской правящей партии «Право и справедливость» Йоахим Брудзиньский напомнил о событиях прошлой недели, когда Россия массово обстреляла гражданскую инфраструктуру Украины. По словам польского политика, это был важный урок для Европы: «Из-за этого российского сатрапа ни одна страна в Европе не находится в безопасности», считает Йоахим Брудзиньский.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон напомнила, что Еврокомиссия направила рекомендации странам ЕС по киберзащите и защите критической инфраструктуры. Комиссар призвала немедленно выполнить эти рекомендации.