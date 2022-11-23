Нелегальные мигранты пытались попасть в Литву босиком – Билотайте

Власти Литвы фиксируют новый способ проникновения нелегальных мигрантов в страну — они приходят к границе босиком в холодную погоду, тем самым оказывая давление на пограничников, чтобы те их пропустили.
«У нас есть информация о девяти лицах, которые в ноябре находились в таком состоянии, были недостаточно тепло одеты или содержались на белорусской стороне, в результате чего возникли последствия для их здоровья», — заявила в среду на пресс-конференции глава МВД Агне Билотайте.
По ее словам, двое таких мигрантов до сих пор находятся в лечебном учреждении.
По словам министра, в Беларуси есть небольшие палаточные городки, где содержатся иностранцы, желающие нелегально попасть в Евросоюз.
«Их намеренно держат, не выпускают. Они не подготовлены (у них нет теплой одежды — BNS), не приспособлены к зимним условиям», — пояснила министр.
По ее словам, белорусские пограничники рекомендуют этим людям дойти до границы босиком и таким образом оказывать давление, чтобы попасть в Литву.
Билотайте сообщила, что литовские пограничники выдают таким лицам гуманитарные пакеты с теплой одеждой и обувью, однако министр подчеркнула, что это не меняет положение о недопуске мигрантов.
«Алгоритм действий наших сотрудников не меняется, и то, что люди прибывают на границу босиком, не будет поводом их пропустить», — сказал министр.
По ее словам, когда речь идет о ходатайстве о предоставлении убежища, каждый случай рассматривается индивидуально. Четверо из девяти упомянутых лиц получили такую возможность.
«Каждый случай индивидуален. Только после оценки всей совокупности обстоятельств может быть принято решение. (…) Но наш посыл в том, что такие попытки не будут поводом попасть в Литву», — сказала Билотайте.
Министр также выразила надежду, что международные организации также обратят внимание на ситуацию.
«Я обратилась к Верховному комиссару ООН по делам беженцев и Красному Кресту, обратив внимание на проблемы и попросив обеспечить заботу о положении нелегальных мигрантов», — сказала политик.
Как указал заместитель главы Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Римантас Петраускас, к зиме у пограничников заготовлено несколько тысяч гуманитарных пакетов. В них — есть продукты питания, одежда и обувь.
По его словам, хотя девять человек были госпитализированы по состоянию здоровья в медицинские учреждения, недостаточно одетых мигрантов пытается попасть в Литву намного больше.
Литовские пограничники также отмечают, что в Беларуси, у границы с Литвой количество местных пограничников увеличилось почти вдвое.
«Обычно мы наблюдали двух-трех пограничников в одном патруле, сейчас — четыре-пять», — сказал заместитель главы СОГГЛ.
Он сказал, что назвать причины таких изменений сложно.
За минувшие сутки литовские пограничники на границе с Беларусью развернули 45 мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть в страну. Всего с января этого года в Литву не было пропущено 10,6 тыс. нелегальных мигрантов.
Литва называет возникший год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
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