Нелегальные мигранты пытались попасть в Литву босиком – Билотайте

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

По ее словам, двое таких мигрантов до сих пор находятся в лечебном учреждении.

По словам министра, в Беларуси есть небольшие палаточные городки, где содержатся иностранцы, желающие нелегально попасть в Евросоюз.

«Их намеренно держат, не выпускают. Они не подготовлены (у них нет теплой одежды — BNS), не приспособлены к зимним условиям», — пояснила министр.

По ее словам, белорусские пограничники рекомендуют этим людям дойти до границы босиком и таким образом оказывать давление, чтобы попасть в Литву.

Билотайте сообщила, что литовские пограничники выдают таким лицам гуманитарные пакеты с теплой одеждой и обувью, однако министр подчеркнула, что это не меняет положение о недопуске мигрантов.

«Алгоритм действий наших сотрудников не меняется, и то, что люди прибывают на границу босиком, не будет поводом их пропустить», — сказал министр.

По ее словам, когда речь идет о ходатайстве о предоставлении убежища, каждый случай рассматривается индивидуально. Четверо из девяти упомянутых лиц получили такую ​​возможность.

«Каждый случай индивидуален. Только после оценки всей совокупности обстоятельств может быть принято решение. (…) Но наш посыл в том, что такие попытки не будут поводом попасть в Литву», — сказала Билотайте.

Министр также выразила надежду, что международные организации также обратят внимание на ситуацию.

«Я обратилась к Верховному комиссару ООН по делам беженцев и Красному Кресту, обратив внимание на проблемы и попросив обеспечить заботу о положении нелегальных мигрантов», — сказала политик.

Как указал заместитель главы Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Римантас Петраускас, к зиме у пограничников заготовлено несколько тысяч гуманитарных пакетов. В них — есть продукты питания, одежда и обувь.

По его словам, хотя девять человек были госпитализированы по состоянию здоровья в медицинские учреждения, недостаточно одетых мигрантов пытается попасть в Литву намного больше.

Литовские пограничники также отмечают, что в Беларуси, у границы с Литвой количество местных пограничников увеличилось почти вдвое.

«Обычно мы наблюдали двух-трех пограничников в одном патруле, сейчас — четыре-пять», — сказал заместитель главы СОГГЛ.

Он сказал, что назвать причины таких изменений сложно.

За минувшие сутки литовские пограничники на границе с Беларусью развернули 45 мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть в страну. Всего с января этого года в Литву не было пропущено 10,6 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва называет возникший год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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