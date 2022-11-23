В Великобритании инфляция взлетела до 40-летнего максимума

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Уровень инфляции в Великобритании достиг 41-летнего максимума — 11,1% в годовом выражении. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные управления национальной статистики Великобритании, это является самым большим показателем с октября 1981 года.

Как говорится в сообщении, инфляция могла достичь 13.8% в октябре, если бы правительство не ограничило тарифы на электроэнергию для домохозяйств до 2,500 фунтов в год.