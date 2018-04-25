Еврокомиссия раскритиковала «адские» санкции США против СП-2

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Еврокомиссия выступила категорически против «адских» санкций США в отношении проекта газопровода Северный поток — 2, завила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен., сообщает Der Spiegel.

«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», — завила глава ЕК.

Как известно, Госдеп США припугнул Россию из-за Северного потока-2. Компании, которые строят Северный поток-2, должны до 20 января завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать санкций США.

Накануне вступил в силу военный бюджет США-2020, который предусматривает ограничения против этих компаний. «США введут санкции, если стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем (проекте Северный поток-2, – ред.). Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы», – говорится в заявлении от 20 декабря.