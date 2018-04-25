Генеральная Ассамблея одобрила бюджет ООН на 2020 год общим объемом в 3 миллиарда долларов

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Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет ООН на следующий год. Его объем составил 3 073 830 500 долларов – на 8 миллионов больше, чем запросил генеральный секретарь ООН. Впервые с 1973 года бюджет организации охватывает лишь один год, а не два, как это было до сих пор, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт ООН.

Ранее в пятницу в результате длительных дискуссий проект бюджета приняли члены Пятого комитета Генассамблеи, который занимается административными и финансовыми вопросами.

Председатель 74-ой сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мохаммед-Банде поздравил делегатов с завершением работы над этим важным документом, который, как он отметил, «необходим для функционирования ООН».

«Бюджет ООН по программам на 2020 год обеспечивает организацию ресурсами, которые требуются секретариату для выполнения стоящих перед ним задач, а также предоставляет финансовую базу для успешного старта Декады действий для выполнения Целей устойчивого развития», — заявил председатель Генассамблеи.