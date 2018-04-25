Еврокомиссия создала карту заражения ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) 19 октября впервые с начала пандемии опубликовала единую санитарную карту Евросоюза, сформированную по общеевропейским критериям. Карта размещена на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает ТАСС.

Карта стран и регионов Европы использует цветовые коды для изображения среднего количества новых случаев заболевания за одни сутки на 100 тыс. человек в течение последних двух недель. Две трети территории Евросоюза — 19 государств — выкрашены в красный цвет, что означает, что за последние две недели там фиксируют в среднем более 150 новых случаев в день на 100 тыс. человек. Создание этой карты стало одной из мер, которые должны упростить порядок перемещения и карантинов в Европе и позволить сохранить открытыми внутренние границы сообщества в условиях второй волны пандемии.

Евросоюзу потребовалось 7 месяцев с начала острой фазы пандемии в Европе в марте этого года, чтобы согласовать единый подход к классификации регионов сообщества по санитарной ситуации. Главной проблемой при согласовании общего подхода к борьбе с пандемией стал тот факт, что вопросы как санитарного, так и пограничного контроля находятся в ведении национальных правительств стран ЕС, а не Брюсселя.