Европа бунтует. Кто недоволен COVID-ограничениями?

Протесты против ковидных ограничений в последние дни прошли в Северной Ирландии, Хорватии, Швейцарии и других странах. Европа страдает от очередной волны коронавируса, правительство вводят ограничения, а люди против них жестко протестуют.

Италия

В Италии подобные протесты продолжаются больше четырех месяцев. Однако осенью они стали более многочисленными после введения зеленых паспортов о вакцинации, которые теперь нужны, чтобы попасть на работу, пойти в кафе или поехать в другой город.

Австрия

В Вене в протестах на выходных участвовали до 40 тысяч человек. Несколько человек задержали из-за потасовок с полицией. В Австрии с 22 ноября ввели локдаун на 20 дней — будут отменены спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, закрыты кафе, рестораны и магазины, кроме продающих товары первой необходимости. Через 10 дней ограничительные меры могут быть пересмотрены. После локдауна ограничения останутся в силе для невакцинированных жителей страны. Власти Австрии также объявили, что готовят законодательную основу для обязательной вакцинации. Ее, как ожидается, введут с 1 февраля.

Нидерланды

Самые радикальные протесты прошли в Нидерландах, где власти ввели частичный локдаун на три недели (например, кафе и магазины обязали закрываться не позже 20 часов). Сразу в нескольких городах акции переросли в масштабные беспорядки. Например, в Гааге они начались вечером 20 ноября и продолжались до часа ночи. Протестующие бросали в полицейских камни и фейерверки, пострадали пятеро полицейских. В городах Алкмар и Алмело болельщики, которым запрещено посещать матчи из-за ковидных мер, прорывались на стадионы. Из-за этого матчи приостанавливали. А в Роттердаме в ночь на 20 ноября произошли столкновения с полицией. Больше 50 человек арестовали.

Бельгия

В Брюсселе в воскресенье прошла одна из самых многочисленных акций против антивирусных мер — полиция оценила численность протестующих в 35 тыс. человек. Полицейские, в которых протестующие кидали файеры, применили в ответ слезоточивый газ и водометы.

Демонстранты выступали в первую очередь за отмену Covid-паспортов, по которым вакцинированных пускают в публичные места.Бельгийское правительство в рамках новой волны ограничений хочет ужесточить правила ношения масок.

Не только Европа

Протесты против ковидных ограничений в последние дни прошли в Северной Ирландии, Хорватии, Швейцарии и других странах. На них собралось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Недовольные на улицы и в Австралии. Акции прошли в Мельбурне, Сиднее, Брисбене, Перте и Аделаиде. Там протестуют против жестких ограничений и законопроекта, который расширяет права властей на время пандемии. На этой неделе в Мельбурне протестующие оккупировали подходы к зданию местного парламента, а также инсценировали казнь премьера штата Виктория Дэниэла Эндрюса (политика на виселице изображала его надувная кукла).