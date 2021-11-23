Пенсии по старости с января в среднем увеличатся примерно на 50 евро – Сейм

Средняя пенсия по старости в Литве с января 2022 года увеличится на 51 евро до 465 евро, а с необходимым стажем – на 48 евро до 489 евро.

Сейм во вторник принял соответствующие поправки к Закону о пенсиях социального страхования.

«Маленькие пенсии еще являются большой проблемой государства», – сказала перед голосованием министр социальной защиты и труда, консерватор Моника Навицкене.

Она убеждена, что утверждаемый обновленный порядок расчета пенсий повысит мотивацию людям платить больше взносов, чтобы получить более высокую пенсию.

На предложенное правящими повышение пенсий понадобится дополнительно 138 млн евро.

На пенсии в следующем году намечается выделить в общей сложности 4,251 млрд евро – на 11,9% больше, чем в этом году. Сейчас в Литве около 600 тыс. пенсионеров.