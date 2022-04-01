Европа испытывает дефицит подсолнечного масла

Фото BNS/Видмантаса Балкунаса

Как известно, Украина является одним из крупнейших производителей подсолнечного масла и поставщиком этого продукта на европейский рынок. В свою очередь, страны Восточной Европы, и в первую очередь Чехия и Венгрия, являются одними из крупнейших потребителей этой продукции украинского аграрного сектора.

Теперь, как сообщает АЗЕРТАДЖ, вследствие перебоев поставок с Украины многие чешские и венгерские супермаркеты, не говоря уже о гражданах-потребителях, неожиданно столкнулись дефицитом подсолнечного масла. Ввиду того, что покупатели в отсутствии на прилавках подсолнечного масла стали усиленно покупать оливковое и рапсовое масла, рынок не успел подстроиться к этой «новизне», и теперь образовался искусственный дефицит также этих двух видов растительного масла.

Эксперты призвали продуктовые магазины ограничить продажу масла в расчете на одного покупателя, а потребителей — воздержаться от его накопления у себя в домашних кладовках.