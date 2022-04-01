Литва предлагает создать механизм финпомощи для лечения украинцев

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Литва присоединилась к инициированному Польшей совместному заявлению 11 государств-членов Европейского Союза с призывом как можно скорее создать механизм финансовой поддержки для лечения военных беженцев из Украины.

По сообщению Министерства здравоохранения, глава ведомства Арунас Дулкис, участвующий во встрече министров здравоохранения в Брюсселе, подчеркнул важность скоординированной финансовой поддержки ЕС, поскольку понесенные расходы представляют собой значительную дополнительную нагрузку на национальную систему здравоохранения Литвы.

Как заявила в среду журналистам заместитель министра здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене, Литва все еще рассчитывает свою потребность в компенсации.