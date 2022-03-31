ООН оценила число покинувших Украину с 24 февраля людей в 4 млн человек

С момента начала спецоперации РФ в феврале Украину покинули более 4 млн человек, сообщает во вторник Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Там отметили, что Украину покинули около 4,01 млн человек, около 2,3 млн из них находятся в Польше.
Также более 608 тыс. украинцев прибыли в Румынию, около 387 тыс. — в Молдавию, около 364 тыс. — в Венгрию и около 281 тыс. — в Словакию.
По данным УВКБ ООН, в Россию из Украины прибыли около 350 тыс. человек, в Белоруссию — почти 11 тыс.
Ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский заявлял, что Польша готова и дальше принимать граждан, покинувших Украину.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.
Posting....