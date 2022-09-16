Европа начинает экономить электроэнергию

В других европейских городах также прорабатывают вопрос отключения подсветки зданий, памятников и уличного освещения. Однако это далеко не единственная мера, к которой европейцы готовятся прибегнуть на фоне возможного дефицита энергии. Во многих странах правительства решили ограничить температуру воздуха в помещениях 19 градусами Цельсия и ниже. В Германии начали отключать эскалаторы в торговых центрах, в Финляндии жителей просят быстрее принимать душ, в Испании — отказаться от галстуков. Австрия, Великобритания и Чехия ограничат цены на электричество.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, при этом Еврокомиссия в среду предложила снизить общее электропотребление в ЕС сразу на 10 проц до 31 марта 2023 года.

Испания установила температурный лимит для отопления в 19 градусов в государственных учреждениях, торговых и культурных центрах, объектах транспортной инфраструктуры и отелях. Это правило не касается социальных объектов, парикмахерских, прачечных, спортзалов и транспортных средств.

С осени в общественных зданиях Германии тоже будет действовать такой лимит. Аналогичное решение приняли Греция и Дания. А в Венгрии государственным учреждениям придется уменьшить температуру воздуха до 18 градусов Цельсия.

Власти Литвы и Франции пока только рекомендуют населению ограничивать температуру в помещениях. Однако мэрия Парижа уже решила уменьшить в городских учреждениях температуру воздуха до 18 градусов, а вечером и на выходных — до 12. Исключение составят только детские сады.

Свой план есть и у Италии: в нем три сценария в зависимости от объемов поставок газа из России. Власти хотят отложить на неделю начало отопительного сезона и закончить на одну неделю раньше, а также снизить на один градус (до 19) температуру обогрева жилых и общественных помещений. Время отопительного периода в сутки также сократят на час. Ограничения отопления не распространяются на больницы и дома престарелых.

В Германии в зимний период с 22:00 до 06:00 не должны подсвечиваться здания, памятники и рекламные объекты. В Дрездене и Берлине популярные туристические места не станут украшать гирляндами на Рождество.

В ночное время должна отключаться подсветка витрин и иллюминация не использующихся после 22:00 общественных зданий в Испании.

Власти Франции намерены обязать владельцев магазинов отключать освещение рекламных баннеров на ночь. В Париже зимой туристы смогут любоваться огнями Эйфелевой башни до 23:45 (сейчас до 01:00). При этом время мерцания лампочек, которое происходит каждый час, уже уменьшили с 10 до 5 минут. Кроме того, с 23 сентября во французской столице подсветку зданий музеев и ратуш будут отключать раньше на час. А в Лиллее (север страны) уменьшат срок рождественской подсветки.

В итальянских городах ограничат ночное освещение дорог и общественных зданий, а также памятников, а руководство футбольной лиги серии А решило не использовать освещение стадионов на полную мощность дольше четырех часов (сейчас шесть часов).

В Польше некоторые регионы уже начали отключать уличное освещение в ночное время. В Греции и Дании тоже намерены ограничить уличное и декоративное освещение.

Необычные меры

Правительство Испании призвало граждан по мере возможности отказаться от ношения галстуков, не уточнив, как эта мера поможет энергосбережению. Жителей Финляндии просят сократить время приема душа до пяти минут. Быстрее мыться призывают граждан и власти Италии.

В Германии первые торговые центры начали отключать некоторые эскалаторы. В муниципальных бассейнах Мюнхена закрыли сауны, а в Ганновере заявляли о планах отключить горячую воду в душевых комнатах спортзалов и городских бассейнов. Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия «Зеленые») посоветовал гражданам сократить время пребывания в душевой и заявил, что можно перейти к обтиранию влажной тряпкой.

В Британии директора ряда школ раздумывают понизить температурный режим в классах и закупить свитера для наименее обеспеченных школьников, чтобы они могли нормально переносить занятия в зимний период.

Правительство Франции призвало граждан в случае долгого отсутствия дома отключать от сети электроприборы, в том числе Wi-Fi роутеры, и выключать свет в комнатах, где никого нет. Власти Страсбурга планируют зимой оставлять закрытыми два дня в неделю все музеи, работа которых будет прерываться на час в день.

Ограничение цены на электроэнергию

Австрия с 1 декабря ограничит цены на электроэнергию до 30 июня 2024 года. При использовании более 2 900 киловатт-часов потребителям придется платить по рыночной цене.

Чехия тоже с 1 ноября ограничивает цены на электричество и газ для домохозяйств, ремесленников, малых и средний предпринимателей, а также общественных учреждений.

Заморозить цены на электричество с 1 октября на два года хотят и в Великобритании. Обычные домохозяйства будут платить не более 2,5 тыс. фунтов стерлингов (2,9 тыс. долларов), в год. Нынешний уровень предполагает, что средний счет за свет составляет 1 971 фунт стерлингов в год (2,3 тыс. долларов). В Литве и Польше тоже рассматривают возможность заморозить цены на электроэнергию.

А Венгрия ограничит цены на дрова — сельские жители смогут покупать их непосредственно у лесозаготовительных компаний по официальной цене.