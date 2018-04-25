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Европа не сможет себя защитить без США

Фото Oana Lungescu/ twitter.com

Американский посол в НАТО заявил, что Европа не будет безопаснее с собственной армией без сотрудничества в рамках НАТО.

Посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон ответила на сомнения президента Франции о обеспечении гарантии статьи 5 договора о коллективной обороне стран НАТО, сообщает Польское радио.

Речь идет о недавнем интервью президента Франции Эмманюэля Макрона для The Economist, в котором он усомнился в эффективности статьи 5 и сказал, что Европа не может рассчитывать на Соединенные Штаты в вопросах безопасности.

По словам американского посла в НАТО, предполагать, что Европа будет безопаснее с собственной армией без сотрудничества в рамках НАТО, является ошибкой и признаком отсутствия рационального мышления.

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