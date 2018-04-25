Г.Науседа на выборах в сейм поддерживает рубеж в 4%

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

На проходящих в сейме дискуссиях о заградительном барьере для попадания в сейм Литвы для партий и их коалиций президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает предел в 4 и 6%.

Соответствующие предложения одобрил парламентский Комитет по вопросам управления и самоуправлений, однако правящие политики склонны их снизить соответственно до 3 и 5 процентов.

В данный момент партии участвую в дележе мандатов, когда в многомандатном округе преодолевают планку в 5%, а коалиции – в 7%.

По словам президента, снижение заградительного барьера создаст возможности для того, чтобы в сейме было представлено большее число людей.

«Мы оцениваем как сбалансированное утвержденное комитетом сейма решение снизить заградительный барьер до 4 и 6%. Снижение барьера предоставит больше возможностей быть представленными в сейме более широкому кругу граждан», – отметила во вторник в комментарии BNS группа президента по вопросам коммуникации.

В ответе также говорится, что решения о пересмотре заградительного барьера «не должны стать путем к беспорядку, и в будущем закон не должен меняться в зависимости от политических обстоятельств».

Во вторник в парламенте правящие собирались голосовать по предложению на стадии рассмотрения, однако вопрос был отложен по просьбе оппозиции.