  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Оксфордский словарь назвал слово 2019 года

Подробнее...
default image
МВФ призывает Литву ускорять реформы здравоохранения и образования

Подробнее...
default image
В Латвии медработники проведут еще одну акцию протеста

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: общество не поймёт рост оборонного бюджета без выделения средств учителям

Подробнее...
default image
В Украине отмечают День достоинства и свободы

Подробнее...
default image
Сейм: увеличатся акцизы на алкоголь и топливо

Подробнее...
default image
Туска избрали главой Европейской народной партии

Подробнее...
default image
Й.В.Жукас: репутация страны пострадает из-за недостаточного финансирования армии

Подробнее...
default image
Европа не сможет себя защитить без США

Подробнее...
default image
Г.Науседа на выборах в сейм поддерживает рубеж в 4%

Подробнее...
default image
В Каунасе обнаружено более 1 млн евро, полученных преступным путём

Подробнее...
default image
Министры Литвы и Польши будут сотрудничать в разработке учебников

Подробнее...
default image
Власти Чехии намерены ввести специальный налог для крупных IT-компаний

Подробнее...
default image
Н. Мачюлис: в ближайшее десятилетие Литву ждет стагнация

Подробнее...
default image
Северная Корея заявила, что больше не ведет переговоры с США

Подробнее...
default image
Американские внедорожники обойдутся Литве в 145 млн евро

Подробнее...
default image
В ООН назвали наименее развитые страны мира

Подробнее...
default image
Президент Польши почтит лидеров повстанцев в Литве

Подробнее...
default image
Д.Шилянскис: Эстонские компании намерены и впредь использовать Клайпедский СПГ

Подробнее...
default image
Власти Австрии превратят дом Гитлера в отделение полиции

Подробнее...
TOP,Выборы-2019,Новости,Политика,Сейм Литвы

Г.Науседа на выборах в сейм поддерживает рубеж в 4%

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

На проходящих в сейме дискуссиях о заградительном барьере для попадания в сейм Литвы для партий и их коалиций президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает предел в 4 и 6%.  

Соответствующие предложения одобрил парламентский Комитет по вопросам управления и самоуправлений,  однако правящие политики склонны их снизить соответственно до 3 и 5 процентов.

В данный момент партии участвую в дележе мандатов, когда в многомандатном округе преодолевают планку в 5%, а коалиции – в 7%.

По словам президента, снижение заградительного барьера создаст возможности для того, чтобы в сейме было представлено большее число людей. 

«Мы оцениваем как сбалансированное утвержденное комитетом сейма решение снизить заградительный барьер до 4 и 6%. Снижение барьера предоставит больше возможностей быть представленными в сейме более широкому кругу граждан», – отметила во вторник в комментарии BNS группа президента по вопросам коммуникации.

В ответе также говорится, что решения о пересмотре заградительного барьера «не должны стать путем к беспорядку, и в будущем закон не должен меняться в зависимости от политических обстоятельств». 

Во вторник в парламенте правящие собирались голосовать по предложению на стадии рассмотрения, однако вопрос был отложен по просьбе оппозиции. 

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600