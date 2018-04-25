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В Каунасе обнаружено более 1 млн евро, полученных преступным путём

Фото prokuraturos.lt

В Каунасе в среду в ходе расследования легализации полученных преступным путём доходов от преступлений  были обнаружены более 1 млн евро, сообщила прокуратура.

«Были предприняты совместные усилия как в Германии, так и в Литве, и я могу сказать, что эта информация была полностью подтверждена, и сотрудники правоохранительных органов нашли 1 млн 30 тыс. евро наличными», — сказал на пресс-конференции в Каунасе в четверг главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.

В ходе расследования в среду в городе провели 21 обыск, вследствие чего и были найдены наличные денежные средства. Расследование проводится в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии.

Эти деньги были найдены в доме одного из троих подозреваемых. Двое других подозреваемых предположительно работали курьерами и перевозили большие суммы денег в Литву.

Существует подозрение, что деньги были получены путем сокрытия части доходов от бизнеса.

«Предварительные данные позволяют утверждать, что эти крупные суммы денег получены от торговли драгоценными металлами, которые, по первичным данным, поступают из Турции через Литву и в другие страны ЕС», — сказал Марюс Венскунас, прокурор отдела по расследованию организованной преступности и коррупции.

Один из подозреваемых задержан на месяц. Двое других подозреваемых арестованы не будут.

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