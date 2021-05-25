Европа не станет принимать рейсы из Беларуси

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Саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Своим авиакомпаниям лидеры Содружества также рекомендовали отказаться от полетов в Минск. Соответствующее совместное заявление по итогу заседания опубликовано в понедельник, 24 мая.

«Принять необходимые меры для запрета пролета воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями», — сказано в тексте.