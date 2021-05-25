Европа не станет принимать рейсы из Беларуси

Саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Своим авиакомпаниям лидеры Содружества также рекомендовали отказаться от полетов в Минск. Соответствующее совместное заявление по итогу заседания опубликовано в понедельник, 24 мая.
«Принять необходимые меры для запрета пролета воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями», — сказано в тексте.
Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать перелетов через Беларусь.
Также главы стран — членов ЕС на фоне инцидента с самолётом компании Ryanair призвали «как можно скорее» ввести дополнительные санкции против Беларуси.
Кроме того, лидеры стран-членов ЕС потребовали освобождения белорусского журналиста Романа Пратасевича и его девушки Софии Сапеги.
23 мая, над территорией Беларуси был вынужден сесть рейс Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолету пришлось изменить курс и совершить посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegrm-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки в Минске его задержали.korrespondent.net