Европарламент одобрил отмену пошлин для Украины

Указано, что эта временная мера является ответом на последствия войны России против Украины, которая ограничивает возможности страны для торговли.

Предложенные меры полностью отменят ввозные пошлины на промышленную продукцию, ввозные пошлины на фрукты и овощи, а также антидемпинговые пошлины и защитные меры в отношении импорта стали сроком на один год.

Следующим шагом должна быть публикация решения в Официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу на следующий день.

Евросоюз является самым важным торговым партнером Украины, на долю которого в 2021 году приходилось более 40% ее общего объема торговли товарами. В свою очередь, Украина была 15 крупнейшим торговым партнером ЕС, на долю которого приходилось около 1,2% от общего объема торговли ЕС.

Напомним, в конце апреля Еврокомиссия официально заявила об инициативе приостановить на год ввозных пошлин на весь украинский экспорт в ЕС.