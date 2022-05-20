Количество кибертак в Литве было сходным с 2020-ым годом, но они были опаснее – Минобороны

По данным Министерства обороны, в прошлом году Национальный центр (НЦКБ) кибербезопасности зафиксировал на 5% меньше киберинцидентов, чем в 2020 году, но значительно увеличилось количество более сложных, целенаправленных инцидентов с более серьезными последствиями.

Как говорится в сообщении, тенденции 2022 года также не показывают снижения числа киберинцидентов. В течение первого квартала этого года НЦКБ зафиксировал 1020 кибер-инцидентов. Их количество больше, чем год назад за тот же период, когда был зафиксирован 981 случай.

Также еще треть инцидентов зафиксирована на восьмой неделе года после начала российского вторжения в Украину. Согласно сообщению министерства, этот моментальный скачок связан с повышенным вниманием к кибербезопасности со стороны учреждений и отдельных лиц, но с тех пор наблюдается снижение.

В прошлом году также наблюдался рост регистрации киберпреступлений. В 2021 году литовская полиция зарегистрировала на 51,7% больше преступлений, связанных с безопасностью электронных данных и информационных систем, а финансовые мошенники выманили у населения и компаний Литвы в 2021 году вдвое больше денег, чем в 2020 году – 10,2 млн евро.

Министерство обороны сообщает, что защита кибербезопасности государства и критической инфраструктуры в Литве была усилена после начала войны в Украине, проверены планы обеспечения непрерывности деятельности государственного сектора, организованы учения по защищенной государственной сети передачи данных, тестировались возможности работы государственных учреждений без интернет-связи.

В дополнение к уже плановым проверкам также были выпущены обязательные инструкции по согласованию документации по безопасности, а три субъекта получили административные взыскания.

В мае на сайт Минобороны была совершена массивная кибератака – Анушаускас

Почти сразу после майского обновления сайта литовского Министерства обороны произошла массированная кибератака, сообщил министр Арвидас Анушаускас.

«Насколько я не ошибаюсь, сайт Минобороны был только запущен, если не ошибаюсь в первые дни мая, и уже через пять дней испытал массивную кибератаку», — сказал он журналистам в среду.

Кого подозревают в организации атаки и каковы были ее последствия, министр не назвал.

«Конечно, у нас есть возможности этому противостоять, но есть факт, что это происходит постоянно», — сказал Анушаускас.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено