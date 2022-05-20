В Лаздийском районе, на кладбище пограничников ССР, разбита памятная доска 

Размер ущерба устанавливается. Полиция собрала материалы об уничтожении или повреждении чужого имущества.

Атаки на памятники советским солдатам участились по всей Литве, когда Россия начала вторжение в Украину в феврале. Как правило памятники раскрашивают в цвета украинского флага — синим и желтым.

В среду прокуратура Утянского района прекратила досудебное расследование по факту раскраски скульптуры советского солдата в цвета украинского флага в Куркяй Аникщяйского района, которое произошло в апреле.

По данным прокуратуры, расследование было прекращено в связи с отсутствием в совершении деяний, свидетельствующих о наличии признаков уголовного преступления или правонарушения.

«По расследуемому случаю действия лиц не оказали реального влияния на общественный порядок и спокойствие, в их действиях не содержится какой-либо совокупности объективных или субъективных признаков расследуемого преступного деяния», — говорится в постановлении прокурора.

Скульптуру раскрасили аэрозольной краской двое жителей Вильнюса. Мужчины, опрошенные в качестве специальных свидетелей, пояснили, что советский раскрасили солдат памятник советскому солдату в желто-голубой цвет в знак протеста против расправы убийств, осуществляемых российскими вооруженными силами в Украине, они не стремились принизить память солдат, похороненных на кладбище, и не прикасались к надгробным памятникам и табличкам с именами.

В ходе следствия 5 мая по решению самоуправления Аникщяйского района скульптура была демонтирована и вывезена из города Куркляй. Согласно сообщению, место захоронения советских воинов Второй мировой войны в городе Куркляй внесено в Реестр культурного наследия, а сама скульптура советского солдата не находилась под охраной

«Окраска скульптуры советского солдата в сине-желтый цвет (украинский флаг) не нанесла ущерба ценным объектам культурного наследия», — цитирует прокуратура письмо Департамента культурного наследия.

По данным Министерства культуры, в Реестр культурных ценностей внесено 160 захоронений советских воинов Второй мировой войны в Литве.

Активная очистка публичного пространства от советской символики была предпринята после вторжения России в Украину.

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