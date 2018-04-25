  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Турция ответит на санкции США

Подробнее...
default image
Сейм Литвы принял в первом чтении поправку к закону об обмене шпионами

Подробнее...
default image
Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава ЕК

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис призывает Р.Жемайтайтиса подать в отставку

Подробнее...
default image
Суд наказал штрафами режиссера и актеров Zero Live Show

Подробнее...
default image
Джонсон заявил, что сделка с ЕC почти достигнута

Подробнее...
default image
Почти треть населения Литвы живет в бедности

Подробнее...
default image
В России впервые назначен штраф за фейковые новости

Подробнее...
default image
Латвия: профсоюз медработников проведет массовые акции протеста

Подробнее...
default image
Консерваторы блокируют заявление комитета по БелАЭС

Подробнее...
default image
Пожарные: пожар в Алитусе обуздали, школы закрывать не придется (видео)

Подробнее...
default image
В Голландии семья девять лет жила в подвале

Подробнее...
default image
Г.Науседа едет на свой первый саммит ЕС договариваться о Брексите и бюджете

Подробнее...
default image
Г. Науседа поддерживает законопроект Д. Гайжаускаса об обмене шпионами

Подробнее...
default image
Непал и Китай измерят высоту горы Эверест

Подробнее...
default image
В. Томашевский: налог на загрязняющие автомобили не поддержим

Подробнее...
default image
«Детская линия»: помощь родителям

Подробнее...
default image
В столичных домах мусоропроводы не будут обслуживаться

Подробнее...
default image
В Каунасе построят новую ледовую арену

Подробнее...
default image
Сто дней в президентском кресле

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава ЕК

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Европарламент поддержал перенос вступления в должность нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен с 1 ноября на 1 декабря. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Европарламента.

Заявление также содержи призыв как можно скорее определить новые кандидатуры еврокомиссаров от Венгрии, Румынии и Франции.

«Председатель Европарламента и лидеры политических фракций проанализировали результаты слушаний (кандидатов на посты еврокомиссаров – ред.) в комитетах Европарламента. Европейский парламент хотел бы проголосовать своевременно, чтобы позволить новой Еврокомиссии приступить к работе с 1 декабря, и призывает в этой связи к скорейшему определению трех новых кандидатов на посты членов ЕК», — говорится в документе.

Новый состав Еврокомиссии не сможет начать свою работу 1 ноября из-за того, что Европарламент в ходе слушаний в конце сентября — начале октября отклонил кандидатов в еврокомиссары от Венгрии, Румынии и Франции. Это означает, что саммит ЕС, который соберется в Брюсселе 17-18 октября, должен будет продлить мандат действующей Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера как минимум на один месяц.

афиша

Депутаты Европарламента 30 сентября отклонили выдвинутые Румынией и Венгрией кандидатуры на посты в новом составе Еврокомиссии из-за подозрений в наличии «конфликта интересов». Румынка Роване Плумб претендовала на пост еврокомиссара по транспорту, а бывший венгерский министр юстиции Ласло Трочани должен был заниматься расширением и политикой соседства ЕС. 10 октября Европарламент по той же причине отказался утвердить кандидатуру француженки Сильви Гулар на пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка.

korrespondent.net
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!