Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава ЕК

Европарламент поддержал перенос вступления в должность нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен с 1 ноября на 1 декабря. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Европарламента.

Заявление также содержи призыв как можно скорее определить новые кандидатуры еврокомиссаров от Венгрии, Румынии и Франции.

«Председатель Европарламента и лидеры политических фракций проанализировали результаты слушаний (кандидатов на посты еврокомиссаров – ред.) в комитетах Европарламента. Европейский парламент хотел бы проголосовать своевременно, чтобы позволить новой Еврокомиссии приступить к работе с 1 декабря, и призывает в этой связи к скорейшему определению трех новых кандидатов на посты членов ЕК», — говорится в документе.

Новый состав Еврокомиссии не сможет начать свою работу 1 ноября из-за того, что Европарламент в ходе слушаний в конце сентября — начале октября отклонил кандидатов в еврокомиссары от Венгрии, Румынии и Франции. Это означает, что саммит ЕС, который соберется в Брюсселе 17-18 октября, должен будет продлить мандат действующей Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера как минимум на один месяц.