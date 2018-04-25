Европейцев призвали не строить планы на летний отпуск

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Европейцам не советуют делать бронирования для летнего отпуска из-за пандемии коронавируса, о чем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bild am Sonntag.

По ее словам, летний отдых не стоит планировать, поскольку никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август. «Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в 2021 году. «Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество — это угнетение. Но это касается жизни», — добавила европейская чиновница.

По ее оценкам, вакцина от COVID-19 может быть доступной позднее в конце года. Как сообщалось, коронавирус в Европе еще не достиг своего пика. Это мнение экспертов Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Параллельно ВОЗ заявила о замедлении пандемии в Европе, о чем заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.