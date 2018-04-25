Еврокомиссия представит рекомендации по пошаговому ослаблению чрезвычайных мер

Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни представит рекомендации по ослаблению чрезвычайных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Bild am Sonntag, сообщает ТАСС.

По словам главы ЕК, действия будут поступательными и очень осторожными. Даты предпринимаемых шагов для каждой страны — члена ЕС будут свои, поскольку в разных регионах этапы развития пандемии отличаются.

Урсула фон дер Ляйен посоветовала отказаться от бронирования отелей и туров на ближайшее лето, поскольку даже на июль — август трудно прогнозировать ситуацию.

Она также отметила, что видит в эти дни стремление стран — членов ЕС вместе преодолеть вызов.

Глава ЕК выразила надежду на то, что вакцина против коронавируса нового типа будет разработана к концу этого года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.