Европейцы боятся терроризма, оргпреступности и мигрантов

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Данные последних социологических исследований свидетельствуют о том, что половина жителей Европы главной угрозой миру и безопасности считают терроризм, международную организованную преступность и неконтролируемую миграцию из Африки и Ближнего Востока.

Как передает АЗЕРТАДЖ, по результатам, проведенного собкором АЗЕРТАДЖ исследования статданных выявлено, что гораздо меньше европейцы опасаются иностранных спецслужб, ультраправых и ультралевых сил, а также иностранцев, долгое время проживающих в ЕС.

58 проц респондентов назвали серьезной угрозой терроризм, а мигрантов угрозой считают 54 проц опрошенных. В то же время количество человек, опасающихся терроризма, в последние годы существенно снизилось. Напомним, что в пик миграционного кризиса — в 2015 году — терроризм считали главной угрозой 81 проц населения ЕС.