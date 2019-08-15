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Европейцы с оптимизмом смотрят в будущее Евросоюза

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Европейская комиссия регулярно проводит так называемый опрос Евробарометра, который фиксирует тенденции в настроениях граждан ЕС к тем или иным процессам.

Как передает АЗЕРТАДЖ, согласно последнему опросу, европейцы не только сохранили оптимистическое отношение к ЕС, но и улучшили показатели. Опрос показал сильный рост позитивного восприятия по всем направлениям — от экономики до состояния демократии.

Он был проведен во всех 28 странах ЕС и пяти странах-кандидатах сразу после выборов в Европарламент, но результаты обнародованы только сейчас. Среди основных выводов — рекордная поддержка евро и изменение климата, ставшее второй по значимости проблемой на уровне ЕС после иммиграции.

Со времени последнего опроса, проведенного год назад, доля респондентов, имеющих положительный имидж ЕС (45 проц), увеличилась в 23 государствах-членах, наиболее ярко на Кипре (47 проц +11 процентных пунктов), Венгрии (52 проц +9), Греции (33 проц +8), Румынии (60 проц +8) и Португалии (60 проц +7).

Как показывает опрос, большинство европейцев с оптимизмом смотрят в будущее ЕС (61 проц +3 процентных пункта), в то время, как только 34 проц (-3) настроены пессимистично. Оптимизм наиболее высок в Ирландии (85 проц), Дании (79 проц), Литве (76 проц) и Польше (74 проц).

В то же время оптимизм менее выражен в Великобритании (47 проц) и Франции (50 проц).

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