Европейские медики сочли тревожной нынешнюю ситуацию с коронавирусом в странах ЕС

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Уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19 в 23 странах ЕС, а также в Великобритании представляет собой предмет для «серьезного беспокойства», говорится в заявлении директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреи Аммон.

«Продолжающийся рост заболеваемости COVID-19… являет собой серьезную угрозу для общественного здравоохранения, причем в большинстве стран наличествует крайне тревожная эпидемиологическая ситуация», — заявила Аммон (цитата по «Интерфаксу».

Так, в категорию стран с тревожной обстановкой попали все государства ЕС, кроме Кипра, Эстонии, Финляндии и Греции. Накануне Чехия вслед за Ирландией вновь ввела локдаун на уровне всей страны, а в Польше за минувшие сутки лабораторно подтверждены рекордные 13 632 новых случая заболевания коронавирусом, 153 человека из числа ранее заболевших скончались. Об этом сообщается на портале worldometers.info.

По состоянию на пятницу, 23 октября, количество активных больных в Польше составило 119 054 (на 10 591 больше, чем днем ранее). Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 228 318 случаев инфицирования, умерли 4 172 человека, выздоровели 105 092 человека.

Непростая ситуация сложилась и во Франции: как заявил ведущий эпидемиолог страны Антуан Фонтане, распространение коронавируса на данный момент идет быстрее, чем во время его первоначальной весенней вспышки. По его словам, французские власти смогли к концу июня взять распространение вируса под контроль, и масштаб госпитализаций зараженных оставался низким до конца августа, что вселяло ложное чувство безопасности.

«А затем была одна холодная неделя в сентябре, и все показатели вновь пошли вразнос по всей Европе. Вирус распространяется лучше в холодную погоду, потому что мы больше времени находимся в помещении», — объяснил специалист. При этом ограничительные меры, введенные против коронавируса, возымеют действие лишь в течение двух недель.