Европейский центробанк повысил ключевые ставки

Европейский финрегулятор намерен и далее повышать ставки.

Также ЕЦБ повысил прогноз роста потребительских цен в текущем году до 8,1%, в следующем году — до 5,5%, в 2024 году — до 2,3%.

Согласно новому прогнозу, ВВП еврозоны в 2022 году увеличится на 3,1% против ранее предполагавшихся 2,8%. Однако ожидания на предстоящий год ухудшены до 0,9% с 2,1%, на 2024 год — до 1,9% с 2,3%.

Напомним, по итогам августа потребительские цены в 19 странах еврозоны подскочили на 9,1% по сравнению с августом прошлого года. Это новый рекорд.