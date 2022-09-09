Европейский центробанк повысил ключевые ставки

Из-за рекордной инфляции европейский финансовый регулятор намерен продолжать повышать ставки.
Европейский центральный банк в четверг, 8 сентября, объявил оп повышении трех ключевых процентных ставок на 75 базисных пунктов.
Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам — до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам — до 1,5%.
Европейский финрегулятор намерен и далее повышать ставки.
Также ЕЦБ повысил прогноз роста потребительских цен в текущем году до 8,1%, в следующем году — до 5,5%, в 2024 году — до 2,3%.
Согласно новому прогнозу, ВВП еврозоны в 2022 году увеличится на 3,1% против ранее предполагавшихся 2,8%. Однако ожидания на предстоящий год ухудшены до 0,9% с 2,1%, на 2024 год — до 1,9% с 2,3%.
Напомним, по итогам августа потребительские цены в 19 странах еврозоны подскочили на 9,1% по сравнению с августом прошлого года. Это новый рекорд.korrespondent.net