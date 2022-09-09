Шимкус: инфляция уже достигла пика или близка к нему

Глава Банка Литвы (БЛ, центробанк) Гедиминас Шимкус говорит, что инфляция в Литве уже достигла своего пика или близка к нему.
«Ситуация такая — не о падении цен, а об инфляции на пике. Говорить о том, пик это уже или нет, очень неблагодарная вещь, но все данные позволяют надеяться, что пиковый период где-то рядом», — заявил Шимкус журналистам в Конституционном суде.
Предварительная годовая инфляция в августе составила 21,1% и была ниже, чем в июле, а месячное изменение потребительских цен в августе по сравнению с июлем составило 0,6%.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено