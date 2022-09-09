Инициируются необходимые для регистрации Independence в Литве поправки

Поскольку оператор терминала ТСПГ Klaipedos nafta готовится выкупить судно СПГ у норвежской компании Hoegh LNG, в мае этого года правительство в основном одобрило регистрацию Independence в Литве.

В конце 2024 года судно-хранилище перейдет в собственность Klaipedos nafta, а после передачи в управление судно будет зарегистрировано в Литовском реестре морских судов и получит литовский флаг.

Сейчас в Литовском реестре морских судов регистрируются суда, которые перевозят неопасные грузы, в нем нет ни одного газовоза или судна-хранилища с регазификационной установкой.

В настоящее время плавучее газохранилище Independence зарегистрировано в судовом реестре Сингапура и имеет флаг этой страны.

По словам вице-министра транспорта Лореты Маскалёвене, министерство открыто для дальнейшего обсуждения с Литовским союзом моряков и другими учреждениями готовящихся изменений правовых актов.

«Пересматривая требования к экипажам судов, мы стремимся облегчить возможность регистрации судов в Литовском реестре морских судов и тем самым способствовать повышению конкурентоспособности морского судоходства нашей страны и созданию новых рабочих мест», — говорится в сообщении Маскалёвене.

В настоящее время требования к экипажам судов, которые ходят под литовским флагом, чрезвычайно строги по сравнению с другими странами ЕС – не менее половины экипажа, включая капитана судна, должны быть гражданами Литвы, стран-членов ЕС или других стран Европейского экономического пространства. Это усложняет формирование экипажей и увеличивает риск того, что количество судов под литовским флагом значительно уменьшится.

В феврале акционеры Klaipedos nafta одобрили приобретение Independence у Hoegh LNG, у которой судно арендуется с 2014 года, а срок действия договора истекает в конце 2024 года.

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