Европейское бюро убежища выделит Литве больше экспертов и переводчиков– МВД

Согласно обновленному плану, в Литве должны работать около 140 специалистов бюро по вопросам убежища, из них половина – переводчики.

Около 100 специалистов будут работать в учреждениях, подчиненных МВД, еще 40 в учреждениях, подчиненных Министерству соцзащиты и труда.

Кроме того, продлен срок оказания помощи – планируется, что эксперты и переводчики бюро будут помогать литовским властям до конца июня 2022 года.

«Мы завершили регистрацию мигрантов и добиваемся более быстрого рассмотрения прошений об убежище, поэтому помощь специалистам нам очень нужна. Переводчики и эксперты помогу предоставить мигрантам всю необходимую информацию и выяснить истинные обстоятельства, по которым они оказались в Литве», – цитируются в пресс-релизе слов А. Билотайте.

В этом году в Литве через границу с Беларусью попали более 4,1 тыс. незаконных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков незаконных мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.