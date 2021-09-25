Европейское бюро убежища выделит Литве больше экспертов и переводчиков– МВД

Европейское бюро убежища выделит Литве больше экспертов и переводчиков для преодоления миграционного кризиса.
Это предусмотрено в обновленном соглашение о по плану срочной помощи Литве, который подписали министр внутренних дел Агне Билотайте и бюро.
В плане предусмотрено увеличение экспертной помощи МВД и Службе охраны госграницы (СОГГ) Литвы, кроме того, помощь будет выделяться и Министерству соцзащиты и труда, Центру принятия беженцев в Рукле, что в Йонавском районе.
Согласно обновленному плану, в Литве должны работать около 140 специалистов бюро по вопросам убежища, из них половина – переводчики.
Около 100 специалистов будут работать в учреждениях, подчиненных МВД, еще 40 в учреждениях, подчиненных Министерству соцзащиты и труда.
Кроме того, продлен срок оказания помощи – планируется, что эксперты и переводчики бюро будут помогать литовским властям до конца июня 2022 года.
«Мы завершили регистрацию мигрантов и добиваемся более быстрого рассмотрения прошений об убежище, поэтому помощь специалистам нам очень нужна. Переводчики и эксперты помогу предоставить мигрантам всю необходимую информацию и выяснить истинные обстоятельства, по которым они оказались в Литве», – цитируются в пресс-релизе слов А. Билотайте.
В этом году в Литве через границу с Беларусью попали более 4,1 тыс. незаконных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков незаконных мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.