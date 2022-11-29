Европол ликвидировал крупнейший в Европе наркокартель

В результате операции «Свет пустыни» с 8 по 19 ноября задержаны 49 ключевых подозреваемых: 10 человек в Бельгии, 13 в Испании, 14 в Нидерландах, 6 во Франции и 6 в ОАЭ. По оценкам Европола, ликвидированный картель контролировал примерно треть всего европейского рынка торговли этим наркотиком.

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости в отчете 2022 года замечает, что производство и оборот веществ остаются одной из самых важных проблем в регионе. В 2020 году, по данным Центра, в Евросоюзе был изъят рекордный объем кокаина — 213 тонн.