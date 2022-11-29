Министры Балтии и Польши призывают ограничить использование спутников ЕС для пропаганды РФ

«Мы призываем Европейскую комиссию в пределах ее компетенции добиваться, чтобы европейские поставщики спутниковых услуг прекратили вещание через спутники пропагандистских каналов, подконтрольных Кремлю. Мы также призываем все государства-члены продолжать обеспечивать полное соблюдение санкционного режима», — говорится в совместном заявлении.

Кайрис также подчеркнул, что общим стремлением стран является «свободная, сильная Украина, сохранившая свою культуру и историю в Европе».

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«В настоящий момент мы вместе с другими странами региона стремимся в различных форматах привлечь внимание к фальсификации истории Россией-агрессором, продолжающейся десятилетиями. Сегодня Россия особенно агрессивна в распространении лжи, пропаганды и дезинформации», — сказал Кайрис.

«Адекватная оценка советских преступлений и уроки, извлеченные из истории, должны послужить нам в предотвращении мифов, распространяемых сегодня Россией. Миру важно правильно оценить учиненный советской властью Голодомор и признать его геноцидом украинского народа. Литва сделала это еще в 2005 году», — сказал он.

На заседании Совета был представлен отчет о ходе реализации Акта о свободе СМИ в Европейском союзе, который направлен на укрепление основных условий для свободных и независимых СМИ в демократическом обществе.

Совет министров культуры ЕС также утвердил план работы на 2023-2026 годы в сфере культуры, который также направлен на защиту украинского культурного наследия.

Кайрис также поддержал создание общеевропейского фонда поддержки культурной сферы Украины, проинформировал о фонде, созданном правительством Литвы для восстановления Украины, и о планах восстановить как минимум один украинский культурный объект на средства этого фонда.

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