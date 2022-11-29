Пентагон начал проверку из-за неверных прогнозов по Украине на заре войны

В начале войны Вооруженные силы России насчитывали около 900 000 активных военнослужащих по сравнению с 196 600 в Украине, но слабость армии РФ удивила аналитиков. «Я, как и многие другие люди, переоценивал российские военные возможности. Я думал, что они гораздо лучше подготовлены», — сказал отставной бригадный генерал армии США Кевин Райан.

По его словам, в последние годы Россия инвестировала значительные средства в современное высокоточное оружие, включая крылатые ракеты, однако ей не хватило квалифицированных войск для проведения эффективных атак. Как добавил Райан, он ожидал, что Россия выиграет за счет численности, но и эта оценка оказалась ошибочной.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джеффри Прайс уверен, что разведывательное сообщество начало серьезный разбор неверных прогнозов. Он отметил, что Россия «обладала огромной боевой мощью, но использовала ее очень, очень плохо», а одной из ключевых проблем стала невозможность добиться превосходства в воздухе — таким образом войска оставались открытыми для атак, и многие подразделения были уничтожены.

Бывшая сотрудница американской разведки Сьюзан Чо отметила, что спрогнозировать развитие конфликта до его начала нелегко, поскольку это вопрос не только оружия и личного состава — важную роль играет человеческий фактор, в том числе моральный дух войск, действия командования и тактика.

По мнению подполковника Хантера Рипли, неправильная оценка российских сил связана с бюрократией в оборонном истеблишменте США. «Люди обычно впадают в апатию, работая с одними и теми же разведданными снова и снова. Это становится рутиной», — пояснил он.

С ним согласен бывший сотрудник разведки Лоуренс Пфайффер. Он отметил, что «средний бюрократ получит вознаграждение за консервативность в своих оценках, а не за обратное», поэтому аналитики считают «более безопасным вариантом» отталкиваться от вводных данных, которые могут не отражать истинное положение вещей. Так, по словам Пфайффера, прогноз по Украине выглядел «как сочетание неправильной оценки российского военного потенциала, а также воли и решимости» Киева.

В августе Washington Post опубликовала расследование о том, как разведка США уже в октябре прошлого года узнала о планах Владимира Путина напасть на Украину. Белый дом пытался отговорить российские власти от вторжения и одновременно убедить европейских лидеров в том, что война действительно возможна.

При этом Пентагон не верил в способность Украины противостоять России. За несколько недель до начала войны глава Генштаба США генерал Марк Милли говорил, что Киев продержится максимум три дня.