Европол раскрыл масштабную сеть фальшивомонетчиков

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Европол объявил о раскрытии масштабной сети фальшивомонетчиков, первую скрипку в которой играла итальянская мафиозная организация Каморра. По сообщениям европейских СМИ, в середине июля были арестованы 44 подозреваемых в причастности к изготовлению и распространению фальшивых банкнот (40 — в Италии, 3 — во Франции и 1 — в Бельгии).

В ходе арестов и обысков изъято 8 млн евро наличными, а также ценное имущество примерно на такую же сумму. Эта сумма учитывает конфискованные в Италии 50 квартир, 8 предпринимательских помещений, 2 фермы, 10 компаний из различных сфер, 12 автомобилей, одну элитную яхту и средства на 22 банковских счетах.

В 2018 году в обращении в странах ЕС резко возросло количество поддельных купюр достоинством 50 евро. Наплыв фальшивок особенно был заметен в Италии, что и подтолкнуло правоохранителей этой страны к возбуждению расследования. Позднее операция вышла и на континентальный уровень.

Полиция обратила внимание, что подделки изготовили с использованием сложных методов печати, на качественном оборудовании и материалах, с хорошим знанием тонкостей, воссоздав все важные отметки, которые используются для защитной маркировки настоящих банкнот.

В феврале 2018 года в Неаполе обнаружили еще 450 000 единиц поддельных банкнот номиналом 50 и 100 евро, спрятанных в цистернах. Через полгода, в июле, в Ломбардии нашли еще партию поддельных монет.

Правоохранители подозревают, что за годы своей деятельности преступники изготовили и распространили более 3 млн поддельных банкнот на общую сумму более 233 млн евро.

Глава сети занимался подделкой денег более 20 лет, и не только их изготовлением, но и распространением в ЕС.

По словам руководителя OCRFM (отделения Европейской полиции по борьбе с подделкой денег) Эрика Бертрана, «в последние годы до 90% изготовленных с высоким качеством поддельных купюр имели итальянское происхождение». По словам комиссара, «Каморра — главный игрок на этом рынке, у нее — своеобразный патент на эту деятельность».

«Уголовная сеть, разоблаченная в Италии, производила 25% всех поддельных банкнот евро, обнаруженных в обращении. Это, возможно, крупнейшая сеть из всех, которые когда-либо действовали с момента введения евро», — говорится в официальном коммюнике Европола.

В спецоперации принимали участие правоохранители Италии, Бельгии и Франции. Европол помогал с обменом информацией, координацией действий и аналитической работой.